В Харькове активисты Евромайдана пронесли по центру города 100-метровый флаг Украины

В Харькове около 500 активистов Евромайдана, несмотря на ливень, провели шествие единства.

Как передает корреспондент УНИАН, по завершению Народного вече его участники устроили шествие по центральной части города - от памятника Т.Шевченко до площади Конституции. Они держали плакаты «Жизнь человека - превыше всего» , «Харьков - это Украина » , флаги Украины и Военно-морских Сил Украины , символику Правого сектора, а также скандировали «Украина - превыше всего», Харьков - Украина», «Одна - единственная соборная Украина» и пели фанатскую песню о президенте РФ Владимире Путине.

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Впереди колонны участники шествия несли 100-метровый флаг Украины. Во время акции евромайдановцы также прославляли Вооруженные Силы Украины, которые принимают участие в АТО, проукраински настроенных жителей Донбасса и Героев Небесной сотни.

Возле памятника Независимости Украины участники шествия исполнили национальный гимн и провели короткий митинг в поддержку единства страны.

По всему маршруту движения участников шествия сопровождали правоохранители и активисты общественной самообороны. Шествие прошло без провокаций.