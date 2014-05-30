За последние два дня погибли восемь бойцов Нацгвардии

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью МВД Украины, об этом проинформировал командующий Нацгвардии Степан Полторак.

По его словам, гибель военнослужащих произошла из-за того, что люди, которые взяли в руки оружие и считают, что защищают какие-то свои интересы, на самом деле отрабатывают деньги.

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“Это чистой воды террористы, которые действуют без морали. Цинизму, с которым они действуют, не устаешь удивляться”, - подчеркнул командующий Нацгвардии.

Он напомнил о нападении боевиков на военную часть № 3035 на Луганщине, когда террористы прикрылись родственниками военнослужащих, как «живым щитом», и благодаря этому проникли на территорию части.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в пресс-службе Нацгвардии сообщили, что вечером 28 мая боевики напали на конвойный батальон Луганского полка Восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины и прикрывались мирными людьми, как «живым щитом».

Во время нападения офицеры и военнослужащие-контрактники отстреливались и противостояли нападающим и смогли противостоять первой попытке захвата части. Несколько нападавших во время штурма были уничтожены, со стороны правоохранителей тяжело ранили одного бойца-контрактника.

В пресс-службе отметили, что здания батальона расположены отдельно от воинской части 3035 Нацгвардии.

На звуки выстрелов пришли родственники, родители военнослужащих и журналисты, чем воспользовались нападающие. «Под дулами автоматов и высказывая угрозы стрелять на поражение, преступники прикрывались мирными людьми, как «живым щитом», заставили их идти вперед и ворвались таким образом на территорию воинской части, атаковали административное помещение. При этом первый этаж здания преступники заполнили родителями военнослужащих и угрожали взорвать помещение», - говорится в сообщении.

С целью предотвращения взрыва военнослужащие были вынуждены отступить. Определенная часть зданий осталась в руках нападавших, взята часть оружия правоохранителей. Военнослужащие срочной службы отведены на безопасное расстояние и передислоцированы в другую часть военного городка.

В этот же день террористы совершили попытку захватить еще один военный объект - отдельно дислоцированное подразделение в Александровске Луганской области. В 21.45 нападение боевиков на военную часть Национальной гвардии Украины было отбито. Потерь среди личного состава подразделения нет. После неудачной попытки штурма нападавшие отступили от территории объекта.