Коваль назвал причины гибели солдат под Волновахой

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции Коваль сказал: «Ситуация заключается в том, что фактически вся 51-я бригада, одно из подразделений которой имело проблемы под Волновахой, уже выведена из зоны АТО и находится на полигоне “Широкий лан”. Там ведутся не только следственные действия, но и проходит возобновление боеспособности этой бригады. Ее беда в том, что она была недоукомплектована».

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По словам и.о. министра обороны, «по штату должно было быть 4,5 тысячи бойцов и командиров в военное время, а она в мирное время имела всего 450 человек. Командиров батальонов не было. Было всего три командира механизированного взвода. И потому случилось то, что случилось. К тому же, эта бригада пришла в зону АТО необстрелянной. И это важно, потому что убить человека - это очень тяжело”, - сказал Коваль.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 мая в Волновахском районе Донецкой области террористы напали на блокпост украинских военнослужащих. Погибли 17 человек.