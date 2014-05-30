Штефан Фюле выступил за принятие Украины в состав Евросоюза

В интервью немецкому изданию Die Welt, Штефан Фюле отметил, что расширение Евросоюза является «мощным инструментом» для преобразований в странах Восточной Европы. По его мнению, перспектива евроинтеграции – это «лучший стимул для проведения реформ в восточноевропейских государствах», передает РБК-Украина.

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Еврокомиссар добавил также, что по мнению лидеров стран-членов ЕС, Соглашение об ассоциации с Украиной не является окончательной целью двустороннего сотрудничества. Штефан Фюле убежден, что в той же мере это относится и к другим странам, подписавшим аналогичный документ - Грузии и Молдове.