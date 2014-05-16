Фюле: ЕС готов подписать экономическую часть ассоциации с Украиной 27 июня
Он повторил, что вопрос о подписании экономической части соглашения сейчас зависит только от украинской стороны.
Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле надеется, что Украина сможет подписать экономическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС после президентских выборов.
Об этом он заявил на брифинге для журналистов в Киеве, передает корреспондент УНИАН.
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«Я надеюсь, что мы подпишем соглашение об Ассоциации вскоре после президентских выборов», - отметил он.
Отвечая на вопрос, может ли Украина подписать эту часть Соглашения во время саммита глав государств и правительств ЕС, который состоится 27 июня, Фюле ответил: «Мой короткий ответ - да. Мы провели переговоры об ассоциации некоторое время назад, Соглашение об ассоциации готово, Европейский парламент и Европейская комиссия завили о своей позиции, и поэтому в дальнейшем парламент и правительство Украины должны принимать решение относительно того, какой будет процедура подписания», - сказал еврокомиссар.