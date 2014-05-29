В результате нападения боевиков на колонну силовиков один военный погиб, 3 ранены - Тымчук

В результате нападения террористов на колонну силовиков в Харьковской области погиб один военнослужащий и трое ранены.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", в Харьковской области, близ Изюма, террористами была обстреляна колонна силовиков из двух автомобилей - грузового и легкового", - написал Тымчук.

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В частности, террористы обстреляли грузовой автомобиль из подствольных гранатометов.

"Один из украинских силовиков погиб, трое раненых", - сообщил Тымчук и добавил, что колонна силовиков передвигалась без организации боевого охранения.

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Как сообщалося, террористы обстреляли колонну украинских военных в нескольких километрах от Изюма по дороге на Славянск около 16.30.

По данным ТСН, колонна перевозила пушки, а стрельбу вели по автомобилям, которые замыкали кортеж.