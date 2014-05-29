На Харьковщине террористы обстреляли колонну военных

18:57, 29 мая 2014
Политика
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В Харьковской области, недалеко от Изюма, террористы "ДНР" обстреляли колонну украинских силовиков.

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Об этом сообщает журналист Аркажий Бабченко в своем Facebook.

Допис by Аркадий Бабченко.

"Веселый день продолжается. Только что бойцы ДНР обстреляли колонну силовиков. За двадцать минут до нашего проезда. Насколько можно понять, расстреляли замыкающий "Камаз". Насколько большая колонна была - не знаю. Говорят, что попали и из гранатомета, но я этот "Камаз" видел - пробитый, стекол нет, но пошел своим ходом и следов горения не заметно. Так что думаю, работали только из стрелкового", - пишет Бабченко.

По его словам, засада была организована уже в Харьковской области, недалеко от Изюма.

По одной информации - один погибший и трое раненых, по другой - один погибший и один раненый.

"Судя по тому, что машин "Скорой помощи" проехало несколько, раненых скорее трое. Но не знаю - официальной информации пока нет. В зеленку ушла группа, сейчас работает там. Боя пока не слышно, лишь одиночные выстрелы. Дорога полностью перекрыта, никого не пропускают и не подпускают. При попытке подойти кладут лицом в землю", - сообщает он.

По словам журналиста, погибший лежит на асфальте.

Информацию также подтвердил журналист Юрий Касьянов.

"Час назад террористы расстреляли военный грузовик в нескольких километрах от Изюма по дороге на Славянск. Погиб солдат-срочник, есть раненные. Дорога блокирована силами АТО, идет поиск нападавших. Ожесточение нарастает", - написал он в своем Facebook.

Допис by Юрий Касьянов.
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