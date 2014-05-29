На Харьковщине террористы обстреляли колонну военных

Об этом сообщает журналист Аркажий Бабченко в своем Facebook.

"Веселый день продолжается. Только что бойцы ДНР обстреляли колонну силовиков. За двадцать минут до нашего проезда. Насколько можно понять, расстреляли замыкающий "Камаз". Насколько большая колонна была - не знаю. Говорят, что попали и из гранатомета, но я этот "Камаз" видел - пробитый, стекол нет, но пошел своим ходом и следов горения не заметно. Так что думаю, работали только из стрелкового", - пишет Бабченко.

По его словам, засада была организована уже в Харьковской области, недалеко от Изюма.

По одной информации - один погибший и трое раненых, по другой - один погибший и один раненый.

"Судя по тому, что машин "Скорой помощи" проехало несколько, раненых скорее трое. Но не знаю - официальной информации пока нет. В зеленку ушла группа, сейчас работает там. Боя пока не слышно, лишь одиночные выстрелы. Дорога полностью перекрыта, никого не пропускают и не подпускают. При попытке подойти кладут лицом в землю", - сообщает он.

По словам журналиста, погибший лежит на асфальте.

Информацию также подтвердил журналист Юрий Касьянов.

"Час назад террористы расстреляли военный грузовик в нескольких километрах от Изюма по дороге на Славянск. Погиб солдат-срочник, есть раненные. Дорога блокирована силами АТО, идет поиск нападавших. Ожесточение нарастает", - написал он в своем Facebook.