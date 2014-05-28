Путин наградил орденами журналистов LifeNews, которые помогали террористам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Завалейкова Федора Игоревича – внештатного корреспондента телеканала «Russia Today», Сайченко Марата Яковлевича – журналиста телеканала LifeNews, Сидякина Олега Владимировича – журналиста телеканала LifeNews», - говорится в указе.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники телеканала LifeNews были освобождены по просьбе представителей ООН и ОБСЕ и выдворены из Украины с запрещением въезда.

По данным Министерства обороны Украины, 18 мая украинские военные во время спецоперации задержали группу террористов, которые готовились обстрелять военный аэродром в Краматорске из переносного зенитного ракетного комплекса, а также россиян, снимавших их действия.

Позже заместитель секретаря СНБО Украины Виктория Сюмар заявила: «Так называемые «журналисты» LifeNews Олег Сидякин и Марат Сайченко являются ярким примером содействия терроризму через информационное сопровождение. Они не просто получают видео, эти «журналисты» сопровождают террористические группы и снимают нападения на украинских военных. Де-факто они являются частью террористических групп».

23 мая советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что задержанные СБУ двое сотрудников LifеNews снимали, как террористы убивают украинских военных, чтобы потом выложить это видео в интернет для платного просмотра.