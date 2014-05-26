Тымчук опроверг слова Кадырова о его помощи в освобождении сотрудников LifeNews

"Кадыров заявил, что вопрос с освобождением пособников террористов из LifeNews таки решали его посланники, и украинская сторона якобы сделала это вопреки воле США и Запада", - написал Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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Напоним, ранее Рамзан Кадыров заявил, что сотрудников российского LifeNews Марата Сайченко и Олега Сидякина украинская милиция отпустила после заявления президента России Владимира Путина. Он также утверждал, что его люди трижды летали в Украину договариваться об освобождении указанных лиц.

Однако Дмитрий Тымчук заявлял, что "представители России не принимали непосредственного участия в переговорном процессе, в результате которого были освобождены пособники террористов из LifeNews", а "переговоры велись исключительно с представителями ОБСЕ и ООН". "Именно идя навстречу их просьбам, украинская сторона в качестве жеста доброй воли освободила этих граждан", - заявил Дмитрий Тымчук.

Напомним, сотрудники российского LifeNews Марат Сайченко и Олег Сидякин были задержаны в Краматорске в середине мая, им выдвинули обвинения в содействии террористам. Первым об освобождении Марата Сайченко и Олега Сидякина сообщил Рамзан Кадыров. По его данным, из Украины их повезли в Грозный (Чечня), а потом уже в Москву.