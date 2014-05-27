За время АТО на востоке погибло пять бойцов Нацгвардии - МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь сегодня во время брифинга.

“В Нацгвардии есть погибшие и раненые, потому что против нас выступают подготовленные воины, которые проходили спецподготовку и имеют на вооружении ПЗРК, гранатометы и АК-100, которые есть на вооружении только у спецподразделений России”, - сообщил он.

Также он добавил, что “на сегодня мы имеем 5 погибших бойцов Нацгвардии, которые погибли в той или иной ситуации”.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

Читайте такжеВо время нападения террористов под Славянском погиб стрелок НацгвардииВ середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников. В частности, террористы полностью захватили власть в Славянске Донецкой области.

Кроме того, поддерживаемые Россией сепаратисты организовывали провокации и избиения проукраински настроенных граждан в Харькове, Николаеве, Одессе.

Сепаратисты заявляли, что Россия оказывает им информационную и консультативную поддержку.

15 апреля на востоке Украины началась антитеррористическая операция.

2 мая в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции, которая была приостановлена накануне и в день выборов 25 мая.

26 мая АТО снова перешла в активную фазу.