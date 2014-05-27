За время АТО на востоке погибло пять бойцов Нацгвардии - МВД
За время проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли пятеро бойцов Национальной гвардии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь сегодня во время брифинга.
“В Нацгвардии есть погибшие и раненые, потому что против нас выступают подготовленные воины, которые проходили спецподготовку и имеют на вооружении ПЗРК, гранатометы и АК-100, которые есть на вооружении только у спецподразделений России”, - сообщил он.
Также он добавил, что “на сегодня мы имеем 5 погибших бойцов Нацгвардии, которые погибли в той или иной ситуации”.
Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.
Читайте такжеВо время нападения террористов под Славянском погиб стрелок НацгвардииВ середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников. В частности, террористы полностью захватили власть в Славянске Донецкой области.
Кроме того, поддерживаемые Россией сепаратисты организовывали провокации и избиения проукраински настроенных граждан в Харькове, Николаеве, Одессе.
Сепаратисты заявляли, что Россия оказывает им информационную и консультативную поддержку.
15 апреля на востоке Украины началась антитеррористическая операция.
2 мая в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции, которая была приостановлена накануне и в день выборов 25 мая.
26 мая АТО снова перешла в активную фазу.