Ярема: АТО будет проводиться до полного уничтожения боевиков

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Виталий Ярема перед заседанием правительства.

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"Мы будем проводить эти операции до тех пор, пока на территории Украины не останется ни одного террориста", - подчеркнул Виталий Ярема.

Он напомнил, что во время выборов 25 мая был "день тишины", то есть активная фаза АТО не проводилась, однако сейчас она опять началась. "Вчера вы видели ее результаты", - отметил первый вице-премьер.

При этом он не смог назвать продолжительность АТО, отметив, что есть очень много факторов, которые влияют на "эти процессы".

Отвечая на вопрос о ситуации в донецком аэропорту, который 26 мая захватили террористы и который уже перешел под контроль украинских силовиков, Виталий Ярема сообщил, что сейчас на место выехали следственно-оперативные группы и изучают ситуацию, считают погибших, проводят осмотр места событий.

Как сообщал УНИАН, ночью 26 мая на территорию донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева приехало несколько десятков террористов и требовали вывести украинских военных, которые охраняют внутренний периметр аэропорта.