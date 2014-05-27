МИД призывает мир заставить Кремль не перебрасывать террористов и оружие в Украину

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины относительно очередного факта вооруженной агрессии против Украины с территории Российской Федерации.

«Несмотря на предупреждения, переданные украинской стороной по дипломатическим каналам, относительно концентрации на украинско-российской границе до 40 грузовых автомобилей с вооруженными людьми, российская сторона не предприняла никаких шагов для предупреждения их проникновения на территорию Украины», - констатировали во внешнеполитическом ведомстве.

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В частности, как подчеркнули в МИД, 27 мая около 4-х часов утра колонна в составе нескольких грузовых и легковых автомобилей осуществила попытку пересечения государственной границы Украины в районе населенного пункта Астахово (Луганская область).

«Все это происходило при полной бездеятельности российских пограничников», - говорится в заявлении.

Более того, отметили в МИД Украины, есть все основания утверждать, что направление российских террористов на территорию Украины организуется и финансируется под непосредственным контролем Кремля и российских спецслужб.

«По существу, мы имеем дело с неприкрытой агрессией против Украины со стороны России, экспортом российского терроризма на территорию нашего государства. Сегодня в восточных областях Украины нашим правоохранителям противостоят хорошо подготовленные и вооруженные российские наемники, готовые грабить, запугивать, пытать и убивать украинских граждан», - говорится в заявлении.

При этом в МИД отметили, что «мир убежден, что попытка Кремля переложить свою ответственность за события в восточных областях Украины на украинскую власть и силы антитеррористической операции, является ничем иным, как лживой и циничной пропагандой».

По словам авторов заявления, агрессивные действия России и подконтрольных ей коллаборационистов из террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» являются еще одним свидетельством того, что Кремль не намерен выполнять Женевские договоренности даже после того, как в Украине были проведены признанные всем миром демократические президентские выборы.

В связи с этим МИД призывает международное сообщество предпринять немедленные и решительные действия, чтобы остановить агрессию России против Украины и мирового порядка.

«Мы видим, что цена дальнейших попыток диалога с Кремлем с надеждой на его конструктивность - все большие человеческие жертвы, ответственность за которые лежит исключительно на российском оккупанте», - подчеркивается в заявлении.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, необходимо совместными усилиями заставить Кремль прекратить поставки террористов и оружия на территорию Украинского государства, отозвать российских диверсантов с территории Украины, чтобы восстановить мир и стабильность в государстве и регионе.