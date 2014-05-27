Ночью часть боевиков на грузовиках прорвалась в Украину из РФ - ГПСУ

"Около 3.30 27 мая пограничники заметили колонну в составе нескольких грузовиков, легковых автомобилей и микроавтобусов, которая двигалась со стороны России в сторону государственной границы Украины. В 3.40 колонна пересекла государственную границу, где ее огнем встретил пограничный наряд. Завязался бой. Нарушители, оставив группу прикрытия, частично прорвались в Украину в направлении Антрацита. В результате боевых действий пограничниками поврежден и захвачен один микроавтобус и два легковых автомобиля, одного боевика тяжело ранили. Задержанные автомобили оказались заполнены автоматами Калашникова, РПГ и взрывчаткой", - говорится в сообщении пресс-службы. Читайте такжеДо границы Украины с РФ движутся около 40 грузовиков с боевиками - Тимчук

Как уже сообщала Госпогранслужба, напротив участка ответственности отдела пограничной службы «Дмитровка» (Донецкая область), на глубину до 10 км с российской стороны сосредоточено до 40 «Камазов» с вооруженными людьми, которые находятся в готовности пересечь государственную границу Украины. Вероятно, часть этих автомобилей и пересекла государственную границу Украины на участке Луганского пограничного отряда.

Государственной пограничной службой Украины проинформировано пограничную службу ФСБ РФ относительно немедленного принятия мер и пресечения незаконного пересечения границы со стороны России.