Международные наблюдатели сказали, в чем ошиблась власть при проведении выборов

«Мы сожалеем, что было принято решение одновременно проводить с президентскими выборами местные выборы, которые, конечно, оказались в тени президентских. Потому наша рекомендация - проводить местные выборы отдельно, и не совмещать их с любыми другими выборами», - сказала руководитель делегации конгресса Гудрун Мослер-Торнстром.

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По ее словам, такой подход, помимо прочего, снизит уровень непонимания среди избирателей, уменьшит нагрузку на членов избирательных комиссий и даст возможность улучшить местное самоуправление, что позволит местной власти стать более профессиональной, поскольку люди будут голосовать более разборчиво.