В Сумах на избирательных участках образовались большие очереди

«Уже успел проголосовать на своем избирательном участке. Правда, с полчаса пришлось подождать в очереди в душном помещении, ведь желающих проголосовать было много. Члены комиссии работают, наблюдатели на месте. Поставил отметку в бюллетенях напротив фамилий кандидатов, которых считаю достойными, способными изменить страну и Сумщину к лучшему», – написал председатель Сумской областной госадминистрации (ОГА) Владимир Шульга на своей странице в соцсети.

Читайте такжеВ 129 округах уже проголосовали свыше 40% избирателей - ЦИК

Об очередях в соцсети написал и заместитель председателя ОГА Андрей Крамченков. «Явка, похоже, будет беспрецедентно высокой. На участках вкруг очереди», – написал чиновник.

Между тем, народный депутат Украины Олег Медуница сообщил, что очереди в Сумах, Ахтырке и Ромнах возникают потому, что в этих городах, кроме президента Украины, избирают также городских председателей. «На избирательных участках есть определенная нервозность и напряженность», – отметил Олег Медуница.

Между тем наблюдатели отмечают, что на некоторых участках очереди образовались еще и потому, что люди получают отдельно в разных местах бюллетени по выборам президента и мэра.