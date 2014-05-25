Арсений Яценюк не сказал журналистам за кого проголосовал

Отвечая на вопрос журналистов, за кого он проголосовал, Арсений Яценюк ответил: «У нас ключевой демократический принцип - тайное голосование, но я вам открою тайну, за кого я голосовал - за президента Украины».

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На избирательном участке премьер с супругой стоял в очереди вместе с другими избирателями, пока его фамилию искали в списках.

«Все попытки России и ею финансированных террористов сорвать выборы – обречены на поражение. В Украине будет легитимно избранный глава государства», - написал премьер на своей странице в соцсети.