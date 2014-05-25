В ряде областей все участки открылись вовремя и работают в штатном режиме

Во Львове с 8.00 возле избирательных участков наблюдается большое количество желающих проголосовать, многие люди - в вышиванках.

Всего во Львове 305 избирательных участков, в области – 252.

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В Сумской области выборы начались без нарушений, а все 1007 избирательных участков начали роботу своевременно и без замечаний.

«Никаких ситуаций, которые бы помешали работать, не зафиксировано. Проблемы со списками избирателей отсутствуют. Факты нарушений общественного порядка также не имеют места», - сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Владимир Шульга.

В Житомирской области также все 1459 избирательных участков открылись своевременно.

В Днепропетровской области все 1776 избирательных участков в городах и районах открылись своевременно – в 8.00. «Никаких чрезвычайных событий на избирательных участках области ни ночью, ни утром не произошло. Все окружные и участковые комиссии обеспечены всем необходимым для проведения голосования», – сообщил руководитель областного оперативного штаба по подготовке и проведению выборов Сергей Юхименко.