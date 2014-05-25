Юлия Тимошенко проголосовала в Днепропетровске

«Проголосовала за европейский выбор Украины. Украина может стать мощным государством и полноправным членом ЕС. Проголосовала за свободную и демократическую Украину, свободу и демократию, которые принесли те, кто ценой собственной жизни свергли диктатуру», - заявила Юлия Тимошенко после голосования.

На избирательном участке также присутствовала их дочь Евгения.