Юлия Тимошенко проголосовала в Днепропетровске

11:32, 25 мая 2014
Политика
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Кандидат в президенты Украины, лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко вместе со своим супругом Александром проголосовала в Днепропетровске на избирательном участке №121/166.

Кандидат в президенти України Юлія Тимошенко голосує разом з чоловіком / REUTERS

«Проголосовала за европейский выбор Украины. Украина может стать мощным государством и полноправным членом ЕС. Проголосовала за свободную и демократическую Украину, свободу и демократию, которые принесли те, кто ценой собственной жизни свергли диктатуру», - заявила Юлия Тимошенко после голосования.

На избирательном участке также присутствовала их дочь Евгения.

Кандидат в президенти України Юлія Тимошенко зробила свій вибір / REUTERS
Кандидат в президенти України Юлія Тимошенко проголосувала в Дніпропетровську / REUTERS

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