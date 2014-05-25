Юлия Тимошенко проголосовала в Днепропетровске
11:32, 25 мая 2014Политика
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Кандидат в президенты Украины, лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко вместе со своим супругом Александром проголосовала в Днепропетровске на избирательном участке №121/166.
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко голосует вместе с мужем / REUTERS
«Проголосовала за европейский выбор Украины. Украина может стать мощным государством и полноправным членом ЕС. Проголосовала за свободную и демократическую Украину, свободу и демократию, которые принесли те, кто ценой собственной жизни свергли диктатуру», - заявила Юлия Тимошенко после голосования.
На избирательном участке также присутствовала их дочь Евгения.
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сделала свой выбор / REUTERS
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко проголосовала в Днепропетровске / REUTERS
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