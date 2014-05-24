Охрану обеспечат только для семи окружкомов на Донетчине и для двух на Луганщине

Как передает корреспондент УНИАН, такая информация была озвучена во время сегодняшнего заседания ЦИК на котором заслушана информация заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового о состоянии обеспечения охраны помещений ОИК и УИК в Луганской и Донецкой областях.

Как отметил заместитель министра, решение по охране общественного порядка в этих областях будет обеспечиваться, исходя из ситуации, которая "будет складываться в реальном времени".

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По его словам сегодня безопасность во время выборов нельзя гарантировать в городах Славянск, Красный Лиман, Краматорск, Дружковка, Артемовск, Константиновка, Антрацит, Ровеньки и других городах.

"С целью прекращения деятельности незаконных вооруженных формирований, правоохранительными органами проводятся антитеррористические операции. МВД принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан и их беспрепятственного волеизъявления", - добавил он, отметив, что МВД пытается контролировать ситуацию, которая сегодня сложилась в Донецке и обеспечить порядок, в том числе и во время выборов.

В свою очередь член ЦИК Александр Шелестов отметил, что правоохранители обеспечили охрану лишь 7 ОИК из 22 созданных в Донецкой области. В свою очередь заместитель министра отметил, что силами правоохранителей, в Донецкой области, будет обеспечено порядок на тех участках, которые будут открыты и будут работать. "Хочу подчеркнуть, что на сегодня обеспечить порядок на всех у нас просто нет возможности, исходя из расчета сил и средств, которые есть на сегодня в Донецкой области... Но МВД будет делать все возможное для того, чтобы обеспечить правопорядок теми силами, которые на сегодня есть в Донецкой области", - сказал он.

В свою очередь председатель ЦИК Михаил Охендовский обратился с просьбой, чтобы милиция обеспечила безотлагательное реагирование на все вызовы на номер 102 от всех членов УИК и ОИК.

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"Мы говорили о том, что 7 ОИК в Донецкой области обеспечены охраной. Этого недостаточно. Если есть возможность принять дополнительные меры безопасности по охране ОИК и УИК в Луганской и Донецкой областях, ни одна из таких мер не будет лишней. В Луганской области ситуация более сложная. Там, скорее всего, будет организовано голосование только в двух избирательных округах", - сказал председатель комиссии.