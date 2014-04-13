Во время антитеррористической операции в Славянске пострадали три украинских силовика
11:10, 13 апреля 2014Политика
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При проведении антитеррористической операции в Славянске пострадали три украинских силовика.
При проведении антитеррористической операции в Славянске пострадали три украинских силовика / REUTERS
"Украинскими силовиками проводится антитеррористическая операция. В настоящее время с нашей стороны есть трое пострадавших (на 10.20). О потерях со стороны противника данных нет", - написал руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.
В тоже время, сообщается и о трех пострадавших со стороны противника.
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