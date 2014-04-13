Во время антитеррористической операции в Славянске пострадали три украинских силовика

"Украинскими силовиками проводится антитеррористическая операция. В настоящее время с нашей стороны есть трое пострадавших (на 10.20). О потерях со стороны противника данных нет", - написал руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

В тоже время, сообщается и о трех пострадавших со стороны противника.