Во время антитеррористической операции в Славянске пострадали три украинских силовика

11:10, 13 апреля 2014
Политика
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При проведении антитеррористической операции в Славянске пострадали три украинских силовика.

Славянск / REUTERS

"Украинскими силовиками проводится антитеррористическая операция. В настоящее время с нашей стороны есть трое пострадавших (на 10.20). О потерях со стороны противника данных нет", - написал руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице  Facebook. 

В тоже время, сообщается и о трех пострадавших со стороны противника. 

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