Смотрите трансляцию Молитвы за Украину из Софии Киевской

Прямую трансляцию события ведет Первый Национальный. Трансляция должна начаться сразу по завершении международной Молитвы за Украину, мир и покой, организованной певицей Русланой.

Читайте такжеВ Украине начался день агитационной "тишины"

За Украину и украинский народ будут молиться предстоятели разных церквей и руководители религиозных организаций. Гости мероприятия и телезрители услышат наставления:

Филарета - Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины, предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата;

Мефодия, Митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви;

Святослава Шевчука, Верховного архиепископа, предстоятеля Украинской греко-католической церкви;

Маркияна Трофимьяка - Епископа, заместителя Председателя Конференции епископата Римо-католической церкви в Украине;

Вячеслава Васильевича Нестерука - президента Всеукраинского союза объединений евангельских христиан-баптистов;

Григориса Буниатяна - Архиепископа, главы Украинской епархии Армянской апостольской церкви;

Якоба Дов Блайха - главного раввина Киева и Украины, президента Объединения иудейских религиозных организаций Украины.