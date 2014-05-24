Смотрите трансляцию молебна за Украину, мир и спокойствие
12:10, 24 мая 2014Политика
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Сегодня, 24 мая, в 12:00 проходит всемирная молитва за Украину, Мир и Покой, которую организовала певица Руслана. Артистка призывает всех, кто переживает за судьбу страны, помолиться за Украину, Мир и Спокойствие.
Проходит молитва за Украину, мир и спокойствие / Фото: УНИАН
Совместная молитва за Украину объединит миллионы разных людей, священников разных конфессий, сотни разных храмов.
В 12:00 на общую Молитву за Украину в Карпаты поднимутся на гору Хомяк на высоту 1600 метров к подножию статуи Пресвятой Богородицы тысячи человек, более 50-ти священников разных конфессий, большой сводный хор (120 человек) под руководством Игоря Демянця, который исполнит Молебень к Пресвятой Богородице. Ведущая события Руслана.
В Карпатах на совместной молитве Руслана и Большой сводный хор исполнит Гимн Украины объединяющий 12 языков мира.
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