Смотрите трансляцию молебна за Украину, мир и спокойствие

Совместная молитва за Украину объединит миллионы разных людей, священников разных конфессий, сотни разных храмов.

В 12:00 на общую Молитву за Украину в Карпаты поднимутся на гору Хомяк на высоту 1600 метров к подножию статуи Пресвятой Богородицы тысячи человек, более 50-ти священников разных конфессий, большой сводный хор (120 человек) под руководством Игоря Демянця, который исполнит Молебень к Пресвятой Богородице. Ведущая события Руслана.

В Карпатах на совместной молитве Руслана и Большой сводный хор исполнит Гимн Украины объединяющий 12 языков мира.