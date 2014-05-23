Amnesty International обеспокоена положением крымских татар

"Несмотря на заверения, сделанные де-факто незаконными властями Крыма в защиту прав крымских татар, с момента аннексии полуострова Россией в марте этого года, крымскотатарская община сталкивается с растущим насилием и дискриминацией", сказал Джон Дальхузен, директор программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии", - говорится в заявлении на сайте организации.Читайте такжеОккупационные власти Крыма отказались давать крымским татарам квоты в органах власти

"Российская власть разрешила вооруженным группам, которые стоят за некоторыми жестокими нападениями на крымских татар, свободно действовать в Крыму. Они отчуждают крымских татар путем преследования крымскотатарских лидеров, угрожая распустить их высший представительный орган и ограничивая их право на свободу собраний и выражения”

"До 7000 крымских татар уже покинули Крым. Те, кто остался, встают перед выбором, которому не позавидуешь, - отказаться от своего украинского гражданства и принять российское, или стать "иностранцем" у себя на родине".Читайте такжеКрымские татары приняли резолюцию с требованием статуса национально-территориальной автономии

Брифинг Amnesty International “Преследование и насилие против крымских татар со стороны государственных и негосударственных субъектов” перечисляет беспокойство Amnesty International с момента аннексии полуострова Россией 21 марта 2014: Крымскотатарские активисты становились объектом задержаниям и жестокому обращению со стороны групп вооруженных людей. Один представитель крымскотатарской общины был убит; неформальному лидеру крымских татар и депутату Украины Мустафе Джемилеву было запрещено и впоследствии перешкоджено в доступе к его родины; десятки крымских татар были привлечены к ответственности за участие в мирных акциях протеста.