Турчинов призывает украинцев проголосовать на президентских выборах 25 мая

И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов призывает украинцев принять участие в голосовании на президентских выборах 25 мая.

Об этом говорится в его обращении к соотечественникам, текст которого передан УНИАН пресс-службой ВР.

«25 мая, в воскресенье, состоятся президентские выборы. Последние три месяца наши враги делали все возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране и сорвать избирательный процесс. Но украинцы оказались сильнее и мудрее», - подчеркнул Турчинов.

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По его словам, власть со своей стороны делала все возможное, чтобы не дать сорвать выборы, чтобы избирательная кампания проходила честно и прозрачно, без использования административного ресурса и давления на избирателей, для того, чтобы обеспечить возможность всех украинцев избрать себе достойного президента.

«Сегодня мы строим новую европейскую страну, фундамент которой заложили миллионы украинцев, которые доказали, что способны защитить свой выбор и свою страну. Мы уже никогда не допустим, чтобы нас лишили свободы и независимость, а нашу Украину превратили в часть постсоветской империи», - говорится в обращении.

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Как отметил Турчинов, «сейчас мы создаем боеспособную армию, начали реформировать правоохранительную систему и судебную власть, и закладываем основы новой экономической модели нашей страны».

«Выборами 25 мая, избрав президента, мы завершим формирование в Украине легитимной ответственной власти. Мы завершим цементирование фундамента нашего государства», - отметил он.

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«Я прошу каждого из Вас прийти на избирательный участок и проголосовать за того кандидата, которому Вы доверяете», - призвал Турчинов.

«Верю, что вместе мы способны превратить Украину в демократическое правовое государство, где будет безопасно жить и растить детей, где власть будет подотчетна народу, а страна будет работать для своих граждан», - добавил он, подчеркнув, что «будущее Украины сегодня зависит от гражданской позиции каждого из нас».