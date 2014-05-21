Власть готова очистить восток от террористов и обеспечить проведение выборов - Турчинов

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

В частности, Турчинов побывал в новом военном лагере Антитеррористической операции под Славянском, где состоялось совещание с руководством АТО с участием министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, министра обороны Михаила Коваля и командующего Национальной гвардией Степана Полторака. В ходе совещания были обсуждены основные задачи финального этапа Антитеррористической операции.

Турчинов отметил улучшение материально-технического обеспечения наших военных. "Материально-техническая база наших военных ежедневно улучшается", - сказал он, отметив, что сегодня в распоряжение АТО были переданы современные средства связи.

Кроме того, Турчинов провел совещание с руководством силового блока Донецкой и Луганской областей относительно организации и проведения президентских выборов 25 мая и создания условий для участия в выборах жителей региона.

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Председатель ВР отметил изменения настроений людей на Донбассе, "которые начали понимать, что террористы-сепаратисты ведут регион в бездну".

"Именно поэтому в этих регионах усилилась поддержка действий украинской власти в борьбе с террористами", - сказал Турчинов, отметив, что поставил задачу перед силовыми структурами полностью очистить регион от террористов и "вернуть мир и спокойствие в Донецкую и Луганскую области".

Также, как пишет журналист Аркадий Бабченко на своей станице в Facebook, Турчинов заявил, что власть готова к финальной стадии АТО.

"Только что было проведено совещание с силовиками, мы готовы к финальной стадии АТО и в ближайшее время мы готовы очистить от террористов и Донецкую и Луганскую области и обеспечить проведение выборов", - заявил Турчинов.