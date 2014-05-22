Bloomberg: У Украины есть выбор: встать на колени или голодать

Об этом говорится в статье Марка Чемпиона под названием «У Украины есть выбор: встать на колени или голодать» на сайте Bloomberg.com.

С распадом Советского Союза, коррумпированные элиты Украины, неспособные сделать выбор между дешевым российским газом и политической независимостью, пытались получить и то и другое. Когда Президент Украины Виктор Янукович был вынужден сделать свой выбор в прошлом году, он его сделал в пользу дешевого газа.

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Это привело в ярость многих украинцев, потому как они понимали, что этот выбор означал коррупцию в институтах власти и вассальную зависимость от России, поэтому они свергли Януковича. Тем не менее, тесно связанные между собой вопросы о том, до какой степени Украина может быть независимой и сколько она должна платить за газ, остаются без ответа.

Следующая газовая война может разгореться уже 3 июня, если российский Газпром, как и обещает, сократит поставки газа в Украину, а, следовательно, и в Европейский Союз.

Чтобы понять, как будет проходить эта война за трубопровод, я отправился к главе правления НАК Нафтогаз Украины. Андрей Коболев, довольно открытый 36-летний молодой человек, – новое лицо компании, которая была одной из наиболее коррумпированных в мире. (Сколько украли его предшественники? «Миллиарды», – сказал он.)

Нафтогаз столкнулся с двумя угрозами. Первая из них – повышение Газпромом цены на газ – с 268.50 долл. (столько Украина платила в течение последних недель правления Януковича) до 486,50 долл. (столько Газпром хочет, чтобы Украина платила со 2 июня). Вторая угроза – проект «Южный поток», который предполагает строительство трубопровода из России в Европу в обход Украины. Этот трубопровод может быть введен в эксплуатацию уже в 2017 г., что лишит Украину рычагов влияния в процессе переговоров о цене и лишит Нафтогаз около 20 млрд. долл.

Экономика Украины остается тем же, чем она была во времена Советского Союза: придатком российской газовой промышленности. Доходы Нафтогаза составляют 8 % внутреннего валового продукта Украины. Продукция химических и металлургических заводов на беспокойном востоке Украины составляет почти половину украинского экспорта. Эти заводы потребляют половину импортируемого газа. В случае если цена на газ вырастет до 486,50 долл., химические заводы придется закрыть. Многие металлургические предприятия перейдут с газа на уголь, но это тоже будет иметь свою цену.

Правительство Украины заявляет, что сумма 268.50 долл. является корректной рыночной ценой. Оно хочет, чтобы этот спор разрешил арбитражный суд в Швеции, а пока решение суда не будет вынесено, Украина будет платить за газ по старой цене.

Поскольку Газпром является единственным поставщиком, в Украине не существует газового рынка. Коболев утверждает, что, согласно предыдущим решениям арбитражного суда в подобных случаях, правильная цена должна рассчитываться исходя из цены на газ в географически ближайшей стране, в которой есть диверсифицированный газовый рынок, в данном случае это Германия.

Германия в последнее время платила в среднем около 320 долл. за тысячу кубометров газа. Вычтите стоимость транзита через Украину (30 - 33 долл.), и от украинской границы до Германии (еще 40 долл., оценивает Коболев), и вы получите цену в 250 долл. за тысячу кубометров газа. Это даже меньше, чем «вассальная» скидка для Януковича.

Это, возможно, справедливо, но это всего лишь фантазия: Украина оставлена на милость монопольного поставщика. Поэтому, после нашего разговора Коболев уехал в Словакию, чтобы попытаться убедить представителей словацкой газотранспортной компании Eustream изменить направление газового потока в некоторых малоиспользуемых трубопроводах. Это открыло бы Нафтогазу доступ к более чем 30 млрд. кубометров газа, который Газпром продает странам ЕС по более низкой цене, чем Украине.

К сожалению для Украины, дочернее предприятие Газпрома контролирует переключатели потока в Словакии. Газпром также подписал контракт с Eustream о запрете реверсных поставок газа, чтобы изолировать газовый рынок Украины от конкурентов. Коболев хочет, чтобы представители ЕС заявили, что данный договор создает преграды для свободной конкуренции, и, следовательно, является незаконным, но его не слышат.

Единственный козырь, который остался у Украины, это транзит российского газа в ЕС: если Газпром уменьшит поставки в Украину, но Нафтогаз продолжит отбирать газ, уменьшатся и поставки газа в ЕС.

Россия разработала проект «Южный поток», чтобы лишить Украину этого козыря. Это второй трубопровод, который Президент России Владимир Путин решил построить после предыдущего газового конфликта с Украиной. Доля экспорта российского газа в ЕС, который транспортируется через Украину снизилась с 93 % до 2000 г. до менее чем 50 % в основном из-за трубопровода «Северный поток», который проходит по дну Балтийского моря из России в Германию. Если трубопровод «Южный поток» будет полностью построен и наполнен, Газпром больше не будет нуждаться в украинском транзите, в результате чего огромные украинские трубопроводы могут стать пустыми и бесполезными.

«Это и есть конечная цель Газпрома», – говорит Коболев. «Стратегия Газпрома состоит в том, чтобы увеличить свой транзитный потенциал, например удвоить размеры своего экспорта. С помощью этого инструмента они всегда смогут выбирать транзитные маршруты и таким образом оказывать давление не только на Украину, но и на новых транзитных партнеров, таких как Болгария, Сербия, Венгрия и Словения.

Коболев считает, что Россия заняла жесткую позицию в переговорах о цене, потому что она хочет перекрыть подачу газа 3 июня, чтобы продемонстрировать правительствам стран ЕС и Европейской комиссии, что строительство «Южного потока» имеет важное значение для их энергетической безопасности.

Таким образом, возможно Украине скоро придется сделать выбор: столкнутся с нищетой, причиной которой станет закрытие предприятий из-за слишком высоких цен на газ, или принять политические требования России. Единственным выходом в долгосрочной перспективе для по-настоящему независимой Украины может стать полное реформирование экономики и диверсификация источников энергии.

Такие изменения, однако, будут противоречить корыстным интересам некоторых представителей власти и олигархов, и разжигать конфликт на востоке Украины, где работники заводов потеряют свои рабочие места. Скорее всего, олигархи, которые продолжают доминировать в Украине, уже составили новое соглашение с Россией, чтобы отложить тот день, когда придется делать выбор между дешевым газом и независимостью страны, по крайней мере, пока «Южный поток» не будет построен.