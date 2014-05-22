The Guardian: В США провели испытания системы ПРО, предназначенной для Европы

В статье под названием «В США провели испытания системы ПРО, предназначенной для Европы» в газете The Guardian сообщается о том, что Соединенные Штаты объявили о первом испытании противоракетного комплекса, который сначала планируют разместить в Румынии, а затем и в других странах Европы.

Испытания системы ПРО, которая называется «Aegis», проводятся в то время как отношения между НАТО и Россией остаются напряженными из-за аннексии Крымского полуострова.

Согласно концепции Европейского поэтапного адаптивного похода, разработанной Администрацией Барака Обамы, первый береговой комплекс ПРО Aegis Ashore будет установлен в Румынии в 2015 г., а второй – в Польше в 2018 г.

Испытания, которые проводились во вторник поздно вечером на Тихоокеанском ракетном полигоне на Гавайях, стали ключевым этапом в разработке системы, предназначенной для защиты сил США и НАТО в Европе от баллистических ракет.

Полковник Стив Уоррен, официальный представитель Пентагона, сказал, что эти испытания «очень важны, поскольку точно такая же система будет установлена в Румынии в конце следующего года».

Как сообщают Агентство по противоракетной обороне США и представители американских компаний, во время испытаний система Aegis, которую используют на американских военных кораблях по всему миру, обнаруживала, отслеживала и поражала цель (имитацию баллистической ракеты) с помощью зенитной управляемой ракеты Raytheon Standard Missile 3 Block IB.

Представители авиастроительной компании Lockheed сказали, что это было первое испытание системы Aegis с использованием наземных ракетных установок.

Рики Эллисон, основатель некоммерческой организации «Альянс в поддержку ПРО», сказал, что испытания свидетельствуют о том, что противоракетный щит НАТО, на разработку которого ушло порядка 800 млн. долл., становится реальностью. Он сообщил, что система ПРО Aegis совершила 28 успешных тестовых перехватов за последние 11 лет.

Этим летом в Румынию будут переправлены комплектующие элеметы, необходимые для оборудования объекта, на котором будет размещен береговой комплекс ПРО Aegis Ashore, в том числе рубка, радар и система вертикального пуска, заявил пресс-секретарь Агентства по противоракетной обороне Рик Ленер. Сам комплекс ПРО будет доставлен после того, как объект будет построен, сказал он.

Для наземной системы используется те же ракеты SM-3, установленные на военных кораблях Aegis. Она может вмещать одновременно 24 ракеты SM-3. Возможно, систему ПРО расширят, чтобы она могла вмещать больше пусковых установок и ракет, сообщили представители компании Raytheon.

Ранее Россия подвергла критике планы США разместить системы противоракетной обороны в соседних странах, после чего Администрация Президента Обамы свернула программу, которая изначально предусматривала установку наземного радара и комплексов ПРО в Чехии и Польше.