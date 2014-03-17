Россия дала согласие на проведение Украиной наблюдательного полета над ее территорией - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

По его словам, 15 марта Украина направила новый запрос России на проведение инспекционного полета в западных регионах РФ, которые граничат с территорией Украины.

“Такой ответ с согласием России на проведение инспекционного мероприятия был получен вчера поздно вечером. Мы надеемся, что в этот раз удастся осуществить инспекционный полет, запланированный в период с 18 по 21 марта”, - сказал Перебийнис.

Как сообщал УНИАН, 12 марта Перебийнис проинформировал, что «Украина 11 марта направила Российской Федерации по каналам связи ОБСЕ запрос на проведение чрезвычайного наблюдательного полета над территорией России в соответствии с Договором об открытом небе». По информации управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ, заместитель министра Анатолий Антонов заявил, что Россия разрешила Украине провести чрезвычайный наблюдательный полет над территорией РФ.