Неизвестные обстреляли тяговую подстанцию станции Славкурорт - СМИ

Сегодня, 22 мая 2014 года, в 1:40 неизвестные обстреляли тяговую подстанцию станции Славкурорт, сообщает 062.ua.

Как сообщает пресс-служба ДонЖД, в результате поврежден районный трансформатор 35/10 кВт и произошло возгорание масел. Огонь повредил второй районный трансформатор и кабели открытого распределительного устройства.

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Пожар ликвидирован около 5:00 силами городских пожарных города Славянска.

Объемы разрушений уточняются. Начаты восстановительные работы.