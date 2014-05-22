Неизвестные обстреляли тяговую подстанцию станции Славкурорт - СМИ
11:04, 22 мая 2014Политика
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Объемы разрушений уточняются.
Неизвестные обстреляли тяговую подстанцию станции Славкурорт - СМИ / kramtp.info
Сегодня, 22 мая 2014 года, в 1:40 неизвестные обстреляли тяговую подстанцию станции Славкурорт, сообщает 062.ua.
Как сообщает пресс-служба ДонЖД, в результате поврежден районный трансформатор 35/10 кВт и произошло возгорание масел. Огонь повредил второй районный трансформатор и кабели открытого распределительного устройства.
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Пожар ликвидирован около 5:00 силами городских пожарных города Славянска.
Объемы разрушений уточняются. Начаты восстановительные работы.
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