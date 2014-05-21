Le Monde: Газовый кризис: Евросоюз, Россия и Украина пытаются найти компромисс

В статье под названием «Газовый кризис: Евросоюз, Россия и Украина пытаются найти компромисс» в газете Le Monde Жан-Мишель Беза пишет, что поскольку газовый конфликт между Россией и Украиной обострился, обе страны и Европейский Союз пытаются найти выход, чтобы не дать России использовать смертоносное оружие, которым она размахивает: перекрыть газовый кран для Украины с 3 июня, если национальная компания Нафтогаз не заплатит Газпрому наперед 1,66 млрд. долл.

Европейский комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер объявил в понедельник 19 мая о том, что 26 мая в Берлине может состояться встреча между представителями обеих стран и Еврокомиссии, незадолго до встречи с министром энергетики России Александром Новаком и заместителем председателя правления Газпрома Александром Медведевым.

Эту встречу еще не подтвердили, но она свидетельствует о намерении ослабить конфликт. Не украинцы, не русские, не европейцы на самом деле не заинтересованы в «газовой войне», такой как была в 2006 и 2009 гг. Евросоюз импортирует четверть своего газа из России (почти половину через Украину), и некоторые страны Центральной и Восточной Европы (Польша, Чехия, Словакия, Болгария, Прибалтийские страны...) в значительной степени зависят от поставок российского газа.

«Необоснованная критика»

Но прекращение поставок не будет иметь серьезных последствий летом, учитывая также значительное количество запасов, которые остались. В недавнем письме к лидерам стран-потребителей российского газа, Владимир Путин обвинил ЕС в том, что его представители не сделали «конкретных предложений» по поводу оплаты Украиной счетов за газ. Его критику в ЕС назвали «необоснованной». Первые трехсторонние переговоры состоялись в Варшаве 2 мая, но не увенчались успехом. Кроме того что Киев должен заплатить наперед за июнь, он не в состоянии оплатить долг за газ в размере 3,5 млрд. долл. за период с 2013 по 2014 гг.

Евросоюз продолжает играть роль посредника. «Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшие дни внести ясность в вопрос о неоплаченных счетах, и поможем Украине их оплатить по соответствующей цене», – сказал Эттингер. В апреле Газпром поднял цену на газ для Украины на 80%: с 268 до 485 долл. за тысячу кубометров. Это почти на 100 долларов больше, чем цена, которую платят Газпрому некоторые европейские государства. Такая завышенная цена должна наказать украинцев за отказ находится в сфере политического и экономического влияния России после свержения пророссийского президента Виктора Януковича.

Газпром перебросил на украинцев ответственность за сокращение поставок газа в Европу. В июне «Газпром будет поставлять в Украину такое количество газа, за которое она заплатит», – сказал генеральный директор компании в понедельник. «И на границу с Украиной мы будем поставлять такое количество газа, какое Европа должна получить, а Украина транспортировать». Алексей Миллер считает, что Нафтогаз должен выполнять условия контракта о транзите российского газа. «Наши украинские партнеры будут ответственны за так называемый несанкционированный отбор», в течение многих лет Россия обвиняла Украину в том, что она откачивает газ, транспортируемый через ее территорию.

Договор века

В долгосрочной перспективе Газпром не заинтересован в ухудшении отношений со странами ЕС, которые обеспечивают основную часть его прибыли. Российское правительство, тем не менее, решило разыграть карту Востока, особенно Китая, против Запада. Владимиру Путину хотелось бы подписать договор века во время своего визита в Китай: поставка в Китай до 38 млрд. кубометров газа ежегодно в течение тридцати лет. Это почти четвертая часть объема газа, потребляемого в данный момент Китаем, который хочет уменьшить зависимость от угля, негативно влияющего на здоровье населения.

Во время визита президента России в Китай, во вторник 20 мая премьер-министр РФ рассказал о переориентации. «У нас есть достаточно резервов, чтобы доставлять газ и на Восток и на Запад», – сообщил Медведев агентству Bloomberg. «В самом худшем случае, если говорить чисто теоретически, газ, который не будет транспортироваться в Европу, мы сможем поставлять в Китай». Дмитрий Медведев подчеркнул, что «на данный момент это просто теоретическая возможность».

Трудно себе представить, как можно будет поставлять газ, добываемый в западной части России, в Азию без огромных дополнительных затрат. А китайцы твердо стоят на своем. До сегодняшнего дня они отказывались принимать цену, которую предлагали россияне, и сейчас, пользуясь тем, что в отношениях России и Европы возникла напряженность, пытаются получить большую скидку. Со своей стороны, Газпром потребовал от китайского нефтяного гиганта, компании CNPC, немедленной выплаты аванса в размере 25 млрд. долл. для своих первых поставок, запланированных на 2018 год.

ПРОБЛЕМА ЦЕНЫ

Отраслевые эксперты считают, что этот 30-летний контракт может принести до 400 млрд. долл. Подписание этого соглашения – переговоры по которому длятся уже более десяти лет – будет иметь огромный политический эффект для Путина: это станет сигналом для Запада о том, что Россия стала менее зависимой от своих исторических клиентов. Но камнем преткновения для окончательного подписания контракта во вторник в очередной раз стал вопрос о цене, признал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В этой большой мировой энергетической игре Москва утверждает, что не боится конкуренции американского сланцевого газа. Министра энергетики России считает, что «вершина» уже была достигнута, и его производство находится в состоянии застоя уже в течение двух лет, сказал г-н Новак на российском телеканале RT. Кроме того, цена на газ, который может быть продан европейцам – такое предположение осторожно сделал Президент Барак Обама в марте во время своего визита в Европу – будет « в полтора-два раза выше, чем цена на газ, транспортируемый по трубопроводам, в том числе из России».

Средства, потраченные на транспортировку газа по этим трубопроводам, некоторые из которых были построены еще в 1970-1980 гг., амортизируются. И наоборот, сжиженный природный газ (СПГ) требует огромных инвестиций. Завод, который компания GDF Suez планирует построить в Луизиане совместно с американской компанией Sampra и двумя японскими компаниями (Mitsubishi и Mitsui) будет стоить 7,3 млрд. евро. И его продукция, скорее всего, будет экспортироваться на более выгодные рынки, которые находятся в Азии. В Европе, страны-производители и страны-потребители обречены находить общий язык.