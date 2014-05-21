Яценюк увидел улучшение ситуации на востоке Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Третьего всеукраинского круглого стола сегодня в Николаеве.

"На протяжении последних дней можно сказать, что ситуация на Донбассе развернулась в другую сторону. И когда те, кто сегодня представляют Донбасс и контролируют Донбасс, заявили о том, что никакие самопровозглашенные бандитские “донецкие республики” не будут руководить ни Донбассом, ни Украиной, могу сказать, что это тоже можно зачесть в актив нашей совместной деятельности", - сказал он.

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Яценюк также положительно оценил результаты предыдущих круглых столов.

"Были сделаны определенные вещи, которые носят политический характер, в том числе и принятый парламентом меморандум (УНИАН: принятый 20 мая Меморандум взаимопонимания и мира)... Это тоже шаг, и лучше иметь этот меморандум, чем его не иметь, и лучше показать, что мы способны хотя бы в каких-то вопросах достигать согласия, чем иметь автоматы и бандитов в Донецке и Луганске", - сказал он.