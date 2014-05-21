В батальоне «Азов» уверены, что во время событий в Мариуполе 9 мая имела место измена

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали во время брифинга.

“Сейчас мы можем точно сказать, что мы имеем дело с изменой, которая готовилась непосредственно в структурах МВД”, - сказал боец батальона «Азов» Владимир Кочетков во время брифинга, посвященного результатам расследования событий в Мариуполе 9 мая.

Он прибавил, что это касается не только городского управления МВД в Мариуполе, но и других должностных лиц МВД.

В то же время, по его мнению, события развивались не по тому сценарию, который разрабатывался, потому что не все сотрудники милиции готовы были изменить Украине и заняли принципиальную позицию. “Несколько из них погибли во время событий 9 мая”, - прибавил Кочетков.

В свою очередь заместитель командира батальона «Азов» Ярослав Гончар отметил, что с предыдущей информации создается впечатление, что планировалось, что та часть подразделения батальона «Азов», которая принимала участие в освобождении от террористов захваченного дома УМВД в Мариуполе, должна была погибнуть. И “основной посыл должен был быть такой, что Правый сектор напал на милицию в городе Мариуполе”.

В то же время он заметил, что ситуация сложилась не так, как планировали террористы, и бойцы «Азова» дали им достойный отпор.

Гончар отметил, что в рамках их расследования событий 9 мая в Мариуполе было собрано большое количество материалов и разноообразных доказательств, в частности это видеодоказательства.

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“Большой вопрос: куда делись трупы террористов?”, - сказал Гончар и прибавил, что собственными глазами видел их по крайней мере пять.

Кроме того, он отметил, что есть много вопросов и к организации проведения операции, поскольку по закону Украины о борьбе с терроризмом такую операцию должен был бы возглавлять представитель СБУ.

“Я надеюсь на то, что собранная нами информация будет использована в рамках следствия по делу, которое сейчас должно быть возбуждено или уже возбуждено Службой безопасности Украины, а также следственной комиссией Верховной Рады, которая также будет расследовать события 9 мая в Мариуполе”, - сказал Гончар.

Отвечая на вопрос журналистов, о чьей именно измене в МВД идет речь, он отметил, что когда батальон по вызову руководителя антитеррористической операции и начальника милиции Мариуполя Валерия Адрущака прибыл для того, чтобы помочь им отбить террористов, “мы увидели невредимый дом: окна, двери — все было цело”. “Сразу возникает вопрос, каким образом террористы могли попасть в помещение дома. На сегодняшний день мы уже имеем информацию, которую нужно проверять, о человеке, который мог впустить в дом террористов”, - сообщил Гончар.

Кроме того, отвечая на вопрос о нынешней дислокации батальона, Кочетков сообщил, что батальон сейчас находится в городе Бердянске и проводит там тренировку, выучку бойцов. “Кроме того, они поводят разведывательную деятельность в Мариуполе, прежде всего, и в других районах вокруг Мариуполя. Мы так понимаем, что готовится дальнейшая операция в городе Мариуполь”, - сказал он.

В то же время на уточнение журналистов, будет ли работать «Азов» 25 мая в Мариуполе, Кочетков сказал, что на этот вопрос ответить не может.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что 9 мая в ходе антитеррористической операции в Мариуполе убито около 20 террористов, четверо взято в плен.

Потери среди сотрудников МВД - один человек убитый, пятеро - ранено.

По информации Авакова, попытка группы вооруженных людей захватить штурмом здание УВД в центре города после ожесточенного столкновения закончилась неудачей.

В то же время здание горуправлении милиции в Мариуполе сгорело.

В Донецкой ОГА сообщали о 7 погибших в Мариуполе и 39 раненых.