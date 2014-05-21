В Красном Луче боевики захватили здание исполкома

Здание исполкома в Красном Луче (Луганская область) захвачено вооруженными сепаратистами.

Об этом «Восточному варианту» сообщили в пресс-службе Луганского областного отделения Комитета избирателей Украины.

По информации пресс-службы, вчера окружная избирательная комиссия ТИО-109 провела заседание, на котором зарегистрировала наблюдателей и приняла обращение в ЦИК – о необходимости обеспечить охрану избиркомов. Однако отправить постановления в ЦИК не удалось, поскольку сейчас в ОИК нет системного администратора.

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«Сегодня же попасть в помещение окружной комиссии ее членам не удалось, поскольку здание краснолучского горсовета занято вооруженными автоматами сепаратистами. А вчера вечером к члену окружной комиссии Людмиле Подольской сепаратисты явились домой. Избиений, грабежей и похищений на этот раз не было», — заявили в ЛОО КИУ.