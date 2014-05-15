Террористы захватили предприятие "Донбассантрацит" в Красном Луче
В полдень вооруженные люди заняли админздание и объявили, что отстраняют от должности генерального директора.
Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Это недопустимо, когда такое происходит на одном из самых опасных производств. Поскольку чревато весьма трагическими последствиями, как, например, в Турции. Там число погибших в результате вчерашней аварии на шахте уже достигло почти трехсот человек. Шахтерский актив обеспокоен таким развитием событий. Очевидно, горнякам придется самим защищать свои рабочие места, поскольку государство это делает неэффективно", - сказал он.
Вместе с тем, по информации издания Forbes, Волынец отметил, что на данный момент, из-за действий террористов парализована работа еще 10 шахт. А также то, что на захваченном "Донбассантраците", террористы заявили об отстранении от должности генерального директора.
Напомним, как сообщал УНИАН ранее, шахтеры Донбасса выступают за единую Украину и не поддаются на провокации сепаратистов.