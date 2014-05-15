Террористы захватили предприятие "Донбассантрацит" в Красном Луче

Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Это недопустимо, когда такое происходит на одном из самых опасных производств. Поскольку чревато весьма трагическими последствиями, как, например, в Турции. Там число погибших в результате вчерашней аварии на шахте уже достигло почти трехсот человек. Шахтерский актив обеспокоен таким развитием событий. Очевидно, горнякам придется самим защищать свои рабочие места, поскольку государство это делает неэффективно", - сказал он.

Вместе с тем, по информации издания Forbes, Волынец отметил, что на данный момент, из-за действий террористов парализована работа еще 10 шахт. А также то, что на захваченном "Донбассантраците", террористы заявили об отстранении от должности генерального директора.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, шахтеры Донбасса выступают за единую Украину и не поддаются на провокации сепаратистов.