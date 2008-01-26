Яценюк не потерял надежды собрать парламент во вторник... среду... четверг

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК в понедельник, 28 января, намеревается собрать заседание Согласительного совета, чтобы обсудить возможность проведения пленарного заседания на следующей неделе.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер» в субботу.

«В понедельник я соберу Согласительный совет на предмет того, чтобы во вторник, среду или четверг провести пленарное заседание», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По словам спикера, он не смог закрыть первую сессию ВР 25 января, поскольку парламент не принял ни одного закона, о принятии которых раньше была достигнута договоренность .

Как сообщал УНИАН, 25 января фракция Партия регионов заблокировала работу ВР, требуя рассмотреть вопрос о письме трех руководителей государства относительно присоединения Украины к ПДЧ в НАТО. В связи с этим А.ЯЦЕНЮК отказался проводить пленарное заседание и закрывать первую сессию ВР VІ созыва, как это было предусмотрено ранее принятым решением.