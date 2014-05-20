Вслед за Путиным приказ отступить от украинских границ дал министр обороны РФ

"После завершения учебы, в полевых условиях на удаленных полигонах, подразделения совершат марши, которые пройдут комбинированным способом: сначала своим ходом до станций погрузки, а затем железнодорожным транспортом в пункты постоянной дислокации", - цитирует пресс-службу министерства ZN.UA.

Также отмечается, что в настоящее время в районах проведения плановых полевых выходов командиры уточняют маршруты и порядок выдвижения на станции погрузки, личный состав занимается демонтажем палаточных лагерей, погрузкой оборудования, материальных средств и формированием колонн автомобильной и бронетанковой техники.

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В пресс-службе пояснили, что военнослужащие в полевых условиях в составе штатных подразделений сдали зачеты по плану контрольных проверок за зимний период обучения. "Мотострелковые, танковые, артиллерийские, инженерные, разведывательные и другие подразделения выполнили весь комплекс учебных мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки на удаленных полигонах в указанных областях", — сообщает Минобороны.

Также пояснили, что в соответствии с нормативными документами ведомства годовой учебный цикл состоит из двух периодов обучения: 31 мая заканчивается зимний и 1 июня начинается новый, летний. "Все планы боевой подготовки на год формируются и уточняются в ноябре месяце к началу учебного года, который начинается 1 декабря", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 19 мая пресс-служба Кремля заявила, что президент РФ Владимир Путин дал команду вернуть в места постоянной дислокации войска, участвовавшие в учениях в Ростовской, Белгородской и Брянской областях, расположенных на границе с Украиной.

Заявления об отводе войск от границы с Украиной систематически звучат из уст высшего руководства России. На прошлой неделе Госдеп предоставил спутниковые снимки, подтверждающие наличие бронетехники ВС России в окрестностях Белгорода и Ростовской области.