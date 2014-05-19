Боевики «ДНР» заблокировали управление Донецкой железной дороги – СМИ

Боевики – представители самопровозглашенной «Донецкой народной республики» сегодня утром заблокировали административное здание управления Донецкой железной дороги, расположенное в центральной части города, сообщает портал "ОстроВ".

По информации портала, административное здание со всех сторон окружено вооруженными людьми. Около 3-4 человек поднялись к руководству Донецкой магистрали для проведения переговоров, при этом работа управления не приостановлена и никого пока не эвакуируют.

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По данным донецкого портала 62.ua, цель визита и требования захватчиков неизвестны, однако из гаража ДЖД захватчикам уже удалось угнать две ведомственные машины.

УНИАН пока не удалось получить комментарий от пресс-службы Донецкой железной дороги.

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Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины признала самопровозглашенные «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику» террористическими организациями.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.