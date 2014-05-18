Сепаратисты из "ДНР" заявили, что проведут собственные "выборы" 14 сентября
На митинге, проходящем в Донецке на площади Ленина, присутствует около 600 человек.
На территории самопровозглашенной «Донецкой народной республики» 14 сентября состоится единый день выборов.
Об этом заявил назначенный спикером "Верховного совета ДНР" Денис Пушилин на митинге в Донецке, передает "ОстроВ".
Выборы, по его словам, будут проходить на мажоритарной основе. На них планируется избрать всех руководителей на местах.
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Перед этим Пушилин сказал, что нынешнее правительство ДНР, назначенное накануне, это - камикадзе. "Те, кто думает, что получат здесь привилегии, разочаруются и уйдут", - сказал Пушилин.
Большинство членов нынешнего правительства не попадут в дальнейшем в различные ветви власти, добавил он.
На митинге, проходящем в Донецке на площади Ленина, присутствует около 600 человек.