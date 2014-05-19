Турчинов: Украина готовит иск к России на 100 млрд долларов

Об этом в эфире программы "ТСН. Неделя" на телеканале "1+1" заявил и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов, пишет Gazeta.ua.

Турчинов отметил, что "Россия привыкла заниматься шантажом".

"Газовый шантаж — любимый формат давления не только на Украину, но и на другие страны", - уточнил он.

По его словам, пришло время поставить точку такому безобразию.

"Украина обратилась в международный арбитраж, чтобы прекратить тот формат, когда Россия в одностороннем порядке постоянно пересматривает цены в направлении их увеличения", - отметил и.о. президента.

Кроме того, Турчинов заявил, что агрессия России, в частности, оккупация Крыма, нанесла украинской экономике ущерб в более 100 млрд долларов.

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"Министерство юстиции Украины готовит серьезный иск — более 1 трлн гривен, или более 100 млрд долларов — к России", - добавил нардеп.

Он подчеркнул, что Кабмин Украины сейчас ищет пути, чтобы избежать угрозы энергетического кризиса в случае уменьшения поставок российского газа. В частности, разрабатываются альтернативные источники, готовятся контракты на Западе с целью налаживания реверсного использования ГТС.

По убеждению и.о. главы государства, Украина не останется один на один с Россией.

"Когда наши стратегические партнеры будут синхронно действовать вместе с нами, мы заставим Российскую Федерацию считаться с позицией цивилизованных стран мира", - подытожил Турчинов.