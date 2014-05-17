Яценюк напомнил представителям Донбасса: дотация 180 тысяч шахтеров составляет 34 миллиарда гривень в год

Децентрализация власти невозможна без внесения изменений в Конституцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в заключительном слове во время второго заседания Общеукраинского круглого стола национального единства в Харькове сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

“Основное в вопросе децентрализации - это изменение Конституции. Без новой Конституции децентрализации не будет. Будет только ширма”, - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что перед внесением изменений в Конституцию Украины будет проведено открытое общественное обсуждение, после чего проект Конституции пройдет экспертизу Венецианской комиссии, после чего поправки снова пройдут широкое общественное обсуждение.

Читайте такжеЯценюк сравнил федерализацию с возвращением к феодализму

Яценюк также обратил внимание на необходимость собрать более 300 голосов депутатов и принять Конституцию конституционным большинством голосов. Яценюк также подчеркнул, что новая Конституция обязательно будет предусматривать децентрализацию власти. В то же время премьер-министр предложил провести экономический эксперимент в Луганской и Донецкой областях по расширению экономических полномочий регионов.

“Если вы готовы, чтобы пойти на повышенную степень экономической готовности, мы к этому также готовы. Только очень хорошо подумайте перед тем, как перейти на эту экономическую самостоятельность”, - сказал Яценюк, обратившись к представителям Луганской области и подчеркнув, что прямая дотация из Государственного бюджета на 180 тысяч шахтеров составляет 34 миллиарда гривень в год.

Читайте такжеЯценюк призвал местные власти не бояться террористов, и навести порядок в своих регионах

Обращаясь к руководству Луганской и Донецкой областей, Яценюк подчеркнул, что у Украины “украли Крым”, и теперь “вооруженные террористы хотят украсть вашу территорию”.

Яценюк подчеркнул, что украинская власть не будет вести переговоров с террористами.

“Мы с бандитами и террористами не будем вести разговор. Никогда они не будут диктовать украинскому народу как в своей стране жить. Они посягают на нашу страну, они посягают на нашу независимость и они понесут наказание”, - подчеркнул Яценюк.

В то же время, он выразил убеждение, что с представителями протестных движений в восточной Украине, которые не используют оружие, удастся договориться.

Читайте такжеКравчук считает, что власть на Востоке имеет достаточно полномочий, чтобы навести порядок в регионе

“Я не верю, что мы не договоримся. Мы договоримся. Я не вижу ни одной вещи, по которой у нас нет общего мнения”, - сказал Яценюк.

“Наша сила в единстве. Закончу выступление словами Шевченко: “Обніміться брати мої, молю вас, благаю”. Мы готовы вас обнять, и буду надеяться, что вы готовы также к этому”, - подытожил премьер-министр.