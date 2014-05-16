Сотрудничество Украины и Европейского Союза переходит на новый этап - Фюле

Об этом он заявил на брифинге для журналистов в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

«У меня ощущение, что сотрудничество Украины с ЕС переходит на новый этап. Я хочу подчеркнуть, что мы объединены в нашем решительном желании помочь Украине, и мы решительно настроены помогать Украине сегодня и в будущем», - отметил еврокомиссар.

Он положительно оценил создание в Украине «круглых столов» по разрешению ситуации в стране, в частности то, что они «движутся в направлении Востока».

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«Я подчеркивал, что важно , чтобы в этом процессе участвовали все заинтересованные стороны», - добавил Фюле.

Он отметил , что в то время , когда Украина сосредотачивается на том, чтобы провести деэскалацию ситуации, ЕС сосредотачивается на выполнении своих обязательств.