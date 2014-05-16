В Луганске задержан командир так называемой армии "Юг-Восток" - Аваков
Киевской специальной группой МВД и СБУ 16 мая по решению суда одного из районов Луганска задержан командир так называемой армии «Юг-Восток» Алексей Рельке.
Об этом заявления министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщается на сайте МВД.
Аваков сообщил, что в настоящее время задержанный доставлен в Киев для проведения следственных действия.
Министр подчеркнул, что Рельке - один из самых радикальных террористов, которые действовали на востоке государства.
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Справка УНИАН. После аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не прекратила попытки дестабилизировать ситуацию в Украине.
В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников.
15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.