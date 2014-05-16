Меджлис собирается на внеочередное заседание

Об этом УНИАН сообщил источник в меджлисе.

Вместе с тем от официальных комментариев по поводу запрета меджлис, который планировал 18 мая траурный митинг в день депортации народа с полуострова в 1944 году, пока воздерживается.

Руководители меджлиса пока не доступны для комментариев - мобильные или отключены, или их не берут.

Как сообщал УНИАН, нелегитимный глава правительства Крыма Сергей Аксенов до 6 июня запретил проведение на полуострове массовых мероприятий.

Читайте такжеВ домах крымских татар массово проводят обыски: вчера силовики побывали в ДжемилеваОб этом говорится в «указе» от 16 мая незаконной власти полуострова, скан-копия которого размещена на странице Совета министров Крыма в Facebook.

Массовые события на территории Крыма ограничены в связи с "ситуацией на востоке Украины".

Ранее, 15 мая, пресс-служба МВД РФ в Республике Крым сообщила, что усилит меры безопасности 18 мая в Симферополе во время проведения митинга, приуроченного памяти жертв депортации.

Справка УНИАН. 18 мая крымские татары отмечают начало сталинской депортации крымскотатарского народа в 1944 году. В этом году исполняется 70 лет трагедии, которую крымские татары считают геноцидом народа.