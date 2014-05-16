Forbes: 25 мая: выборы, которые могут потрясти мировые финансовые рынки

В аналитической статье под названием «25 мая: выборы, которые могут потрясти мировые финансовые рынки» на сайте Forbes.com Панос Мурдукутас пишет, что инвесторы, слишком занятые наблюдением за тем, как основные мировые индексы достигают новых максимумов, и охотой за самыми горячими предложениями по размещению ценных бумаг, могут упустить два политических события, которые, возможно, потрясут мировые финансовые рынки, – европейские парламентские выборы 22-25 мая, и президентские выборы в Украине.

Как правило, среднестатистические граждане стран-членов ЕС не уделяют особого внимания европейским выборам. ЕС представляет собой скорее совокупность государств, чем федерацию. А это означает, что каким бы не был результат, он не будет иметь прямого влияния на жизнь людей в этих государствах.

Тем не менее, на этот раз все может быть иначе.

Выборы в ЕС превращаются в референдум по введению новых мер жесткой экономии в странах-членах ЕС с высокой задолженностью, которая увеличила разрыв между Германией и Францией, с одной стороны, и Грецией, Португалией, Испанией, Италией и Ирландией, с другой.

Вследствие этого разрыва были созданы разного рода националистические коалиции, как левые, так и правые. Убедительная победа любой из этих коалиций на предстоящих европейских выборах может разрушить слабые правящие коалиции, которые раньше обеспечивали стабильность в регионе.

В Греции, например, правительство Самараса-Венизелоса столкнулось с двумя проблемами. Первая – СИРИЗА, коалиция радикальных левых сил, которая выступает против Меморандума о политике жесткой экономии, вторая – Хриси Авги (Золотая Заря), ультраправая партия, многие члены которой оказались за решеткой. Убедительная победа СИРИЗА, Золотой Зари, или обеих может поляризовать политические силы и подтолкнуть страну к досрочным выборам. Это, в свою очередь, может напомнить о событиях 2011-2012 гг.

Проблему осложняет еще то, что проведение европейских парламентских выборов совпадает по времени с президентскими выборы в Украине, которая сейчас расколота, и лидеры Донецкой Народной Республики вновь заявили, что не будут участвовать в выборах.

Хотя трудно предвидеть, чем закончатся и те и другие выборы, одно можно сказать наверняка: мировые финансовые рынки ждет серьезное потрясение, если что-то пойдет не так.

Возможно, именно это объясняет большой рост курса ценных бумаг Казначейства США (NYSE: TLT), которые считаются «безопасным вложением» в периоды геополитической напряженности; и большой спад на фондовой бирже Афин на этой неделе.