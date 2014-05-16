Турчинов уволил послов Украины во Франции и Англии

Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте и.о. главы государства.

Так, Александр Купчишин уволен с с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Французской Республике, Постоянного Представителя Украины при ЮНЕСКО и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Княжестве Монако по совместительству.

Владимир Хандогий уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великой Британии и Северной Ирландии, а также с должности Постоянного представителя Украины при Международной морской организации (ИМО) по совместительству.Читайте такжеТурчинов уволил главу Луганской области

Еще одним указом уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Нигерия Валерий Васильев.

Также уволен Валерий Кирдоду с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Алжирской Народной Демократической Республике, и должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мали по совместительству.