Аваков пообещал в прямом эфире 19 мая рассказать об аферах Курченко на 26 млрд гривень

"Анонсирую. В понедельник 19 мая, в день пионерии – "публічна підозра". Схемы афер в торговле нефтепродуктами главного в прошлом «пионера страны» Курченко. Публично, в прямом эфире, с подробностями и деталями. Публично, настолько, что б овладело массами – «и никакие суды не сумели замять» и продать результаты очередного расследования", - написал Аваков на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме этого, по информации Авакова, аферы Курченко с нефтепродуктами обощлись Украине "в 26 млрд. грн.. только за прошлый год".

Напомним, Генеральная прокуратура Украины 23 апреля объявила скандально известного бизнесмена, председателя наблюдательного совета компании ВЕТЭК Сергея Курченко в международный розыск.