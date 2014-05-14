Шахтеры Донбасса выступают за единую Украину и не поддаются на провокации сепаратистов - профсоюз

Шахтеры Донбасса понимают негативные последствия возможного отделения Донецкой и Луганской областей или присоединения этих регионов к России, поэтому выступают за единую Украину и не поддаются на провокации сепаратистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Независимого профсоюза горняков Донбасса (НПГД) Николай Волынко.

«Народ хочет, чтобы быстрее наступил мир и спокойствие. Многие прекрасно понимают, что Донбасс - это Украина, а без Украины Донбасс будет большой серой зоной... Подавляющее большинство шахтеров за то, чтобы шахты работали», - сказал Волынко.

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По его словам, шахтеры понимают, что в случае отсоединения Донбасса государство прекратит дотировать угольные предприятия и шахты закроются, а люди останутся без работы. При этом он привел пример соседней Ростовской области (Россия), где раньше работали 63 шахты, а сейчас лишь 3, поскольку уголь можно добывать открытым способом на Кузбассе, где он значительно дешевле.

«Ростовские шахтеры ездят вахтовым методом - кто в Кузбасс, кто в Воркуту», - сказал глава НПГД, отметив, что российские шахтеры не будут рады безработным шахтерам Донбасса, поскольку зарплата станет еще меньше.

Он также сообщил, что вооруженные сепаратисты пытаются остановить шахты и не пускают людей на работу.

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«Шахтеры пока молча сопротивляются. Не пускают (сепаратисты - УНИАН), а они их молча обходят и идут на работу. Ну я думаю, что все это до поры до времени», - добавил Волынко, подчеркнув, что такая ситуация шахтерам надоела и они в ближайшее время могут выйти и бороться с сепаратистами самостоятельно.

Кроме того он сообщил, что сепаратисты пугают жителей Луганской и Донецкой областей представителями «Правого сектора» и «бандеровцами». При этом людей, которые трезво оценивают ситуацию и говорят, что при федерализации Донбасс не выживет, называют провокаторами и бросаются на них с кулаками.

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Как сообщал УНИАН, 5 мая сепаратисты захватили административное здание государственного угольного предприятия «Артемуголь», которое на следующий день освободили, после чего предприятие возобновило работу.

11 мая в Донецкой и Луганской области сепаратисты провели незаконный референдум по вопросу независимости этих регионов.

Они утверждают, что 89% граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В соответствии с украинским законодательством, упомянутый опрос не имеет юридической силы и его проведение не признают ОБСЕ, ЕС, а также США и другие страны мира.