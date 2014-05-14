В сессионном зале ВР в настоящее время находится чуть больше 50 депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, после традиционного перерыва, который в парламенте проходит с 12.00 до 12.30, в сессионный зал пришло чуть больше 50 депутатов.

Председатель Верховной Рады Александр Турчинов, комментируя эту ситуацию, отметил, обращаясь к руководителям фракций и групп, что такое отношение к работе высшего законодательного органа - это неуважение, в первую очередь, к нашим избирателям”.

Читайте такжеРада включила в повестку дня проект закона для борьбы с "кнопкодавством"

В то же время народный депутат Ярослав Сухой отметил, что раньше никогда перед выборами - за две недели до них, не проводились заседания парламента. С его точки зрения, именно с проведением избирательной кампании можно связать такую низкую посещаемость заседаний ВР.

Как сообщалось, сегодня парламент Украины рассмотрел в первом чтении два законопроекта - о частной детективной деятельности и о повышении уровня социальной защиты ветеранов войны, - но решения по этим вопросам не принимал, поскольку в сессионном зале не хватает голосов для результативного голосования, то есть 226 голосов.