Кильчицкая рассказала, как к Черновецкому приходил невропатолог

Мэр Киева Леонид Черновецкий чувствует себя удовлетворительно, "насколько это возможно в такой атмосфере".

Об этом заявила заместитель киевского городского главы Ирена Кильчицкая во время интернет-конференции на сайте газеты "Крещатик".

Она также отметила, что от госпитализации Черновецкий отказался еще в пятницу.

"В понедельник его посещал невропатолог, а вчера или в среду он должен был пройти обследование на МРТ", - сообщила Кильчицкая.

Она также сообщила, что не знает, был ли и когда был Черновецкий в прокуратуре и добавила, что "нужно задать этот вопрос непосредственно ему".

Кильчицкая отметила, что прокуратура должна принять решение об открытии уголовного дела, "а потом можно говорить о гражданско-правовых отношениях и подаче иска в суд о моральном ущербе, все еще впереди".

Украинская правда