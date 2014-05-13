Bloomberg: Запад не хочет вводить экономические санкции против РФ из-за риска ответа Путина

В своей статье под названием «США не особо хотят вводить секторальные санкции против России из-за риска ответного удара со стороны Путина» на сайте Bloomberg.com Кася Климасинская пишет о том, что вместо того чтобы наказывать Россию санкциями против целых секторов экономики, американские и европейские чиновники хотят усилить давление на Кремль путем расширения санкций против отдельных лиц и компаний.

Политики обеспокоены тем, что широкомасштабные санкции против энергетического и финансового секторов российской экономики, а именно на эти два сектора предполагалось направить санкции, могут спровоцировать ответный удар России, что будет иметь очень серьезные и дорогостоящие экономические последствия.

«Европейцы не хотят делать четкие, прозрачные шаги в направлении секторальных санкций», – сказал Роберт Кан, старший научный сотрудник отдела международной экономики Совета по внешним связям в Вашингтоне. «Следовательно, мы можем увидеть, как ЕС «подкрадывается» к секторальным санкциям, занося в свой «черный список» отдельные фирмы таким образом, что санкции касаются не целого сектора или всех сделок, а только частично».

ОАО Газпром (OGZD), монопольный экспортер российского газа, вчера пригрозил прекратить поставки газа в Украину, напомнив о силе влияния России в Европе, которую она имеет благодаря поставкам энергоресурсов. Если Россия перекроет газовый кран, Украина потеряет половину своих поставок, что может серьезно нарушить поставки газа в ЕС. 30 % природного газа, который Евросоюз, Турция, Норвегия, Швейцария и балканские страны потребили за прошлый год, они получили из России, по данным Департамента энергетики США.

«Мы должны быть очень осторожны, чтобы не навредить себе еще больше, чем другой стороне», – заявил вчера министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления в Брюсселе, повторяя комментарии, сделанные на прошлой неделе министром финансов США Джейкобом Лью.

Французские военные корабли

Свидетельством того, как Россия способна использовать свое экономическое влияние, чтобы рассорить своих противников, стало заявление французского правительства о том, что Франция поставит России два десантных корабля типа «Мистраль», как и планировалось, несмотря на призыв европейских и американских союзников отказаться от сделки.

Вопрос о секторальных санкциях еще не закрыт: министры иностранных дел ЕС, которые встретятся в Брюсселе, пообещали ускорить подготовку к введению широких экономических санкций, если Россия помешает проведению президентских выборов в Украине, назначенных на 25 мая.

Тем временем, вчера ЕС впервые включила в «черный список» компании, в том числе производителя природного газа Черноморнефтегаз, которые были экспроприированы после присоединения Россией Крыма. В него также добавили имена 13 человек, активы которых будут заморожены и на которых будет распространяться запрет на въезд в страны ЕС, в том числе Вячеслава Володина, первого замглавы администрации Кремля, и Владимира Шаманова, командующего воздушно-десантными войсками России.

Рынок акций в России вырос вчера, поскольку ожидается, что последние санкции не навредят экономике. Индекс ММВБ вырос на 0,3 % до 1 375,31, в то время как рубль укрепился на 0,4 % до 35,1005 за доллар. Украинская гривна упала на 1,1 %, таким образом, за последний год курс гривны к доллару упал на 30 %.

Спорные референдумы

Напряжение в Украине выросло после того, как вслед за проведением спорных референдумов в восточных областях, повстанцы заявили о стремлении присоединиться к России, и после того, как Киеву поставили конечные сроки оплаты за российский газ.

Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика объявила себя суверенным государством после того как ее представители подсчитали, что 90 % избирателей проголосовали за отсоединение от Украины. Сепаратисты в соседней Луганской области сделали подобное заявление. Газпром заявил, что Украина должна заплатить за поставку газа в следующем месяце до 2 июня, в противном случае на следующий же день газ перекроют.

Россия продолжает выражать поддержку сепаратистам, заявив, что референдумы «убедительно показали настоящие чувства граждан в Донецкой и Луганской областях».

США, которые направляет усилия международного сообщества, чтобы заставить Президента России Владимира Путина изменить свою политику, занесли в «черный список» 45 имен, в том числе президента ОАО Роснефть Игоря Сечина, союзника Путина, и 19 учреждений, включая СМП Банк и Банк «Россия». Роснефть является крупнейшим производителем нефти в России.

Избежать ответного удара

На прошлой неделе во время интервью на телеканале Bloomberg в передаче «Политический капитал с Э. Хантом» Лью подчеркнул, что необходимо избежать ответного удара со стороны России, поскольку это может серьезно навредить США и Европе, хотя повторил, что секторальные санкции против России могут быть введены.

Администрация Президента Барака Обамы «четко дала понять, что нашей целью не является нанести максимальный вред российской экономике. Мы хотим заставить Президента Путина изменить политику России», – сказал Лью.

«Мы продвигаемся шаг за шагом хирургическим методом», – сказал он. «Наша задача – не навредить европейской экономике, американской экономике. Мы не должны навредить постым россиянам».

Приверженцы санкций

Сторонники более жестких мер, такие как сенаторы Роберт Менендес, представитель Демократической партии из Нью-Джерси, и Роберт Коркер, представитель Республиканской партии из штата Теннесси, выступают за замораживание активов Газпрома и крупных банков, таких как ОАО Сбербанк, который являются крупнейшими кредитором России, и ВТБ Банк.

Некоторые компании призывают к осторожности. Представители USA*Engage, коалиции американских компаний, сельскохозяйственных групп и торговых ассоциаций, говорят, что США не должны самостоятельно вводить секторальные санкции против России.

«Если есть шанс, что санкции достигнут намеченной цели, как показывает опыт, они должны быть многосторонними», – сказал Ричард Савая, директор вашингтонской компании.

Финансовые институты США, в том числе Банк Америки и корпорация Citigroup, уже начали выходить из российских активов, в то время как ВТБ Банк думает распустить свой штат в Нью-Йорке, если США введут следующие санкции.

США должны продолжать оказывать давление на европейских союзников, чтобы они ужесточили санкции, сказал Марк Дубовиц, исполнительный директор вашингтонского Фонда защиты демократий, некоммерческой группы, которая занимается вопросами национальной безопасности.

«Никто не может стать лидером вместо США, без них Европа будет продолжать «топтаться на месте», – сказал он. «Вашингтон должен продолжать создавать базу вторичных санкций, чтобы увеличить для международных компаний страховую премию за риск сотрудничества с Россией. Это также заставит ЕС разработать свои собственные, «сделанные в Европе» санкции, которые будут более своевременным и убедительным, чем они могли бы быть в ином случае».